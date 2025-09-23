DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.279 +0,1%Nas22.557 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alibaba A117ME Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Kurs der Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend im Plus

29.09.25 20:25 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend im Plus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 24,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,61 EUR -0,06 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 24,12 USD. Kurzfristig markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 851.780 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 25,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,97 USD ab. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 101,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 USD.

Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,20 Mrd. USD – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen