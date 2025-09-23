Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend im Plus
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 24,12 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 24,12 USD. Kurzfristig markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 851.780 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 25,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,97 USD ab. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 101,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 USD.
Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,20 Mrd. USD – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie
So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2018
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Deutsche Bank AG
|24.02.2017
|Hewlett Packard Enterprise Market Perform
|BMO Capital Markets
|05.12.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Gabelli & Co
|19.10.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Needham & Company, LLC
|08.09.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
|23.02.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|01.09.2017
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
|10.05.2017
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
|05.11.2015
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen