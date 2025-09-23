DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.257 ±0,0%Nas22.678 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1734 +0,4%Öl68,13 -2,3%Gold3.827 +1,7%
Notierung im Fokus

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tendiert am Montagnachmittag nordwärts

29.09.25 16:11 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 24,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,42 EUR -0,24 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 24,52 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,68 USD. Bei 24,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 208.617 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Bei 25,36 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 3,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,538 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. In Sachen EPS wurden 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie eingenommen. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2025 wird am 02.12.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

