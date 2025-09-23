Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 24,52 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 24,52 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,68 USD. Bei 24,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 208.617 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
Bei 25,36 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 3,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,538 USD aus.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. In Sachen EPS wurden 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie eingenommen. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2025 wird am 02.12.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,90 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie
So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2018
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Deutsche Bank AG
|24.02.2017
|Hewlett Packard Enterprise Market Perform
|BMO Capital Markets
|05.12.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Gabelli & Co
|19.10.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Needham & Company, LLC
|08.09.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
|23.02.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|01.09.2017
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
|10.05.2017
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
|05.11.2015
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen