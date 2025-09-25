Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 24,05 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 24,05 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,98 USD nach. Bei 24,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 162.333 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 5,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 100,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,538 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.09.2025 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 02.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 USD fest.

