Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise büßt am Abend ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 24,02 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 24,02 USD. Im Tief verlor die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 23,87 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.179.634 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,36 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 5,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,67 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

