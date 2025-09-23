DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.127 -0,4%Nas22.490 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.719 -1,2%
Blick auf Aktienkurs

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Hewlett Packard Enterprise

24.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 24,46 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
21,23 EUR 0,23 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 24,46 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,37 USD. Bei 24,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.245.999 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,36 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 3,66 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.04.2025 auf bis zu 11,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,538 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2024.

Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9,20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,67 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

In eigener Sache

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

