Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Hewlett Packard Enterprise

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 24,46 USD abwärts.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 24,46 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,37 USD. Bei 24,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.245.999 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,36 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 3,66 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.04.2025 auf bis zu 11,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,538 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2024.

Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9,20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,67 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

