Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 24,87 USD.

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 24,87 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,74 USD. Bei 25,12 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 856.301 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2025 auf bis zu 25,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 11,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,86 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.09.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 9,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,67 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 2,67 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal