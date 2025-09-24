Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 24,17 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 24,17 USD. Im Tief verlor die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 23,87 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,05 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 274.674 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 4,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 11,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,47 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 9,20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2025 erfolgen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 2,67 USD je Aktie aus.
