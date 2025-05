Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,166 EUR.

Um 09:13 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 0,166 EUR. Bei 0,165 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,165 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 100 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 83,953 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,093 EUR). Abschläge von 43,961 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,37 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 395,36 Mio. NOK – das entspricht einem Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,040 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net