Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 0,131 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 0,131 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,131 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,126 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 798 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. 690,199 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,093 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,943 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK gegenüber -0,58 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK umgesetzt.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,355 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net