Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 15:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 0,128 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,131 EUR an. Bei 0,127 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 48.093 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 721,596 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 26,839 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 229,63 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 43,35 Prozent verringert.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,355 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net