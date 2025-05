Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zieht am Freitagvormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 0,5 Prozent auf 0,128 EUR.

Um 09:14 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,5 Prozent auf 0,128 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,128 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,126 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 328 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 87,578 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,093 EUR ab. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 38,147 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 NOK je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,355 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net