Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagmittag im Bärenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 5,8 Prozent auf 0,124 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der BMN-Sitzung um 5,8 Prozent auf 0,124 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,124 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,130 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 32.125 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 732,258 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,093 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 33,621 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 06.05.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,355 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net