Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered legt am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 3,9 Prozent auf 0,256 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 0,256 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,257 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,246 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.972 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,032 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 75,194 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,225 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,305 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 514,89 Mio. NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 11.02.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 17.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,405 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net