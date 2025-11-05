Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 11:45 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 0,154 EUR. In der Spitze legte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,158 EUR zu. Bei 0,154 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 54.511 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,546 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.11.2024 erreicht. Gewinne von 255,007 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 64,492 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,84 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 244,79 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 16.02.2027 präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,926 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net