Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag billiger

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 0,162 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 15:54 Uhr 0,4 Prozent auf 0,162 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,157 EUR. Bei 0,160 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden via Frankfurt 10.690 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,567 EUR markierte der Titel am 04.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 249,138 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,098 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 39,655 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,84 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Am 16.02.2027 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net