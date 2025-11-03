Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag im Keller

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 6,7 Prozent auf 0,164 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:55 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 6,7 Prozent auf 0,164 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,159 EUR nach. Mit einem Wert von 0,179 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 343.411 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 01.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,580 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 71,655 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 75,829 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 21.10.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.02.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net