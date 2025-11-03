Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Montagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 0,171 EUR.

Um 11:54 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 0,171 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,171 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,176 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.510 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,581 EUR) erklomm das Papier am 01.11.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 239,766 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,098 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 42,690 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,84 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,79 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2027 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net