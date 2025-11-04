Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag im Minusbereich

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:05 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 0,160 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 0,567 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 253,933 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,098 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,826 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,84 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net