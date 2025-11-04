DAX23.814 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,02 -1,3%Gold3.995 -0,2%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Dienstagmittag ab

04.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 0,160 EUR.

Um 11:41 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 0,160 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,157 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,157 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.416 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,558 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 71,398 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,416 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,84 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 244,79 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.02.2027.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,926 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

