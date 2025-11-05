Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochvormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 0,151 EUR.

Um 09:22 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 0,151 EUR.

Am 18.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,546 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 261,111 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,161 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 21.10.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 53,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 16.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net