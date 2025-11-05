Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 0,150 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 0,150 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,149 EUR. Bei 0,153 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 86.739 Stück.

Am 27.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,553 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 268,667 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,093 EUR). Mit Abgaben von 38,133 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,84 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,78 NOK erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 53,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.02.2027 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net