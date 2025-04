Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag im Keller

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 9,9 Prozent bei 0,139 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 9,9 Prozent auf 0,139 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,126 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,149 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 339.848 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 657,576 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,540 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,37 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,65 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -1,970 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net