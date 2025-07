Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Abschlägen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 0,186 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 08:54 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,186 EUR abwärts. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,185 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,185 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.907 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 465,733 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,094 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 98,503 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 06.05.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 11.08.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net