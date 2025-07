Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 0,187 EUR.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 0,187 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,184 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,184 EUR. Zuletzt wurden via BMN 11.656 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,032 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 452,463 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,321 Prozent.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 229,63 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net