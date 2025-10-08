Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochvormittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 0,154 EUR ab.

Um 09:19 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 0,154 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,154 EUR. Bei 0,154 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.740 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,770 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 399,351 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 39,364 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net