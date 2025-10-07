Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 0,164 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im BMN-Handel um 15:54 Uhr um 5,2 Prozent auf 0,164 EUR nach. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,163 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,169 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 72.896 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,825 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 402,436 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,484 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,625 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net