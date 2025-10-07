Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Mittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 0,164 EUR.

Die Aktie verlor um 11:34 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,6 Prozent auf 0,164 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,164 EUR. Mit einem Wert von 0,172 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 180.990 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 0,821 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 80,000 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,057 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net