Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Mittwochmittag

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 0,160 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:54 Uhr um 1,0 Prozent auf 0,160 EUR nach. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,154 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,154 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.145 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 0,770 EUR erreichte der Titel am 09.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 380,649 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei einem Wert von 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 41,635 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 192,58 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net