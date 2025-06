Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,8 Prozent auf 0,152 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 15:57 Uhr 2,8 Prozent. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,157 EUR aus. Bei 0,148 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 99.934 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 590,789 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,487 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK gegenüber -0,58 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 11.08.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net