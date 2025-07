Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,7 Prozent auf 0,190 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 09:10 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,7 Prozent auf 0,190 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,190 EUR. Bei 0,187 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 92.697 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 452,050 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,841 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,63 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net