Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,7 Prozent auf 0,190 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 0,190 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,196 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,187 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 151.265 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR an. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 452,050 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 103,422 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net