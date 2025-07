Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 0,192 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 0,192 EUR nach. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,185 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,185 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 55.939 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 81,733 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 51,251 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 229,63 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

