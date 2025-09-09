Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,140 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 0,140 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,141 EUR. Bei 0,141 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 25.060 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 650,000 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 33,214 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net