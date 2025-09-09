DAX23.758 +0,2%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl66,94 +0,6%Gold3.657 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Oracle 871460 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Notierung im Blick

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Mittag an Boden

10.09.25 12:05 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,140 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,14 EUR -0,00 EUR -2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 0,140 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,141 EUR. Bei 0,141 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 25.060 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,050 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 650,000 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 33,214 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hexagon Purus AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hexagon Purus AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hexagon Purus AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung