Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered schießt am Nachmittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 7,7 Prozent auf 0,159 EUR.

Um 15:47 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 7,7 Prozent auf 0,159 EUR. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,169 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,148 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 309.529 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,546 EUR) erklomm das Papier am 18.11.2024. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 70,916 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 41,121 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 244,79 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 16.02.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net