Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 4,3 Prozent auf 0,145 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 11:56 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 0,145 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,144 EUR nach. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,146 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 218 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 27.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,553 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 280,854 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,088 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 244,79 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net