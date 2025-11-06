Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 0,150 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:35 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 0,150 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,150 EUR. Bei 0,150 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 182 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 07.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,552 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 267,021 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,098 EUR ab. Mit Abgaben von 34,840 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 21.10.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 244,79 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 16.02.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net