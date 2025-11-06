Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 0,150 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 0,150 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,150 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,150 EUR.

Am 07.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,552 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 267,021 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,098 EUR). Abschläge von 34,840 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 53,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net