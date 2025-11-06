Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 0,150 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 0,150 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,150 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,150 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 178.660 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 0,546 EUR erreichte der Titel am 18.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 263,515 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,094 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 60,642 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 244,79 Mio. NOK.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 16.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK einfahren.

Redaktion finanzen.net