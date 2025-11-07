Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Freitagnachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,3 Prozent auf 0,145 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 15:52 Uhr um 3,3 Prozent auf 0,145 EUR nach. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,145 EUR. Bei 0,153 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 86.170 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,546 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.11.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 276,033 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 55,294 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 21.10.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 244,79 Mio. NOK – eine Minderung von 53,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 527,65 Mio. NOK eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.02.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net