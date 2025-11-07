DAX23.630 -0,4%Est505.590 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.009 +0,8%
07.11.25 09:22 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 0,155 EUR.

Hexagon Purus AS Registered Shs
0,15 EUR -0,00 EUR -3,01%
Charts|News|Analysen
Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 09:21 Uhr 2,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,155 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,153 EUR. Bisher wurden heute 21.937 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Bei 0,546 EUR markierte der Titel am 18.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 253,169 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 39,521 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,84 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2027 erwartet.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,926 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

