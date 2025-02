Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagvormittag aus Hexagon Purus AS Registered

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 24,4 Prozent auf 0,200 EUR abwärts.

Um 09:18 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 24,4 Prozent auf 0,200 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,200 EUR. Bei 0,250 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 416,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.02.2025 bei 0,200 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 514,89 Mio. NOK, während im Vorjahreszeitraum 378,55 Mio. NOK ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,414 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net