Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 0,411 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 09:09 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 0,411 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,411 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,425 EUR.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 151,401 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2024 Kursverluste bis auf 0,385 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,334 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 28.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,70 NOK in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 514,89 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.02.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net