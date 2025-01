Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered knickt am Montagmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,0 Prozent auf 0,391 EUR.

Um 11:37 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 7,0 Prozent auf 0,391 EUR ab. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,391 EUR ab. Bei 0,425 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 37.229 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 62,161 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2024 auf bis zu 0,385 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,536 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,52 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 514,89 Mio. NOK – das entspricht einem Zuwachs von 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.02.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net