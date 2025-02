Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered steigt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 15:51 Uhr wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,178 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,191 EUR. Mit einem Wert von 0,175 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.054.275 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 490,551 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2025). Mit einem Kursverlust von 6,637 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 395,36 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,816 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net