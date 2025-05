Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag freundlich

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,9 Prozent auf 0,136 EUR zu.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 0,136 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,136 EUR. Bei 0,132 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 118.940 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 670,925 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 31,351 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,58 NOK je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,309 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net