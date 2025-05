Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 0,130 EUR.

Um 11:43 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,130 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,128 EUR. Bei 0,128 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.180 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,032 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 87,364 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 28,834 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 06.05.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 229,63 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,309 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net