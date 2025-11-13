Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag im Plus

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 0,158 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:19 Uhr 4,8 Prozent auf 0,158 EUR. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,158 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,151 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 672 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2024 bei 0,546 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 70,989 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 40,972 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 244,79 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 53,61 Prozent verringert.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net