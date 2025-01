Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 0,385 EUR.

Um 09:13 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 0,385 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,385 EUR. Bei 0,391 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 1,032 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 168,052 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 0,366 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 5,335 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 514,89 Mio. NOK im Vergleich zu 378,55 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net