Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochnachmittag im Tiefenrausch

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 7,0 Prozent auf 0,214 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:05 Uhr um 7,0 Prozent auf 0,214 EUR ab. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,214 EUR. Bei 0,229 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 622.775 Stück.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,050 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 390,654 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Abschläge von 56,308 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,35 Prozent zurück. Hier wurden 229,63 Mio. NOK gegenüber 405,36 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,459 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net