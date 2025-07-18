Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 0,139 EUR.

Die Aktie notierte um 11:52 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 0,139 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,139 EUR. Bei 0,142 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 62.634 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 654,310 Prozent. Bei einem Wert von 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 32,830 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net